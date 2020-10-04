Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии
Максимс Краюшкинс
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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 55 км от города Среднекалымск в Якутии, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что вертолет принадлежит частному лицу.
По данным телеканала, на борту находились шесть человек. Данные о пострадавших не поступали.
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