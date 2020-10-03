В Минске на протестной акции правоохранители задержали 11 человек

В Минске правоохранители задержали 11 человек на несанкционированной акции протеста, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

«Задержали 11 участников акции», — сказал собеседник.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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