В Минприроды прокомментировали ситуацию с загрязнением воды на Камчатке

В Минприроды прокомментировали ситуацию с загрязнением воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

В сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru» говорится, что следственные органы должны провести проверку по произошедшему факту в регионе. В настоящее время ведется постоянный мониторинг ситуации.

«Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах. О лабораторных результатах будет сообщено незамедлительно», — пояснили в Минприроды.

В субботу, 3 октября, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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