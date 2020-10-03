В Москве за сутки госпитализировано 896 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 896 человек с коронавирусной инфекций. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За текущие сутки в столице выявлено 2884 новых случая заражения COVID-19.

В настоящее время на ИВЛ в больницах города находятся 245 человек

По данным оперштаба, 14,8% среди заболевших — дети, 38,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,1% – от 46 до 65 лет.

Еще 10,6% зараженных — это люди в возрасте от 66 до 79 лет, 4,9% — старше 80 лет.

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