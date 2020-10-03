Заболевшие COVID-19 москвичи бесплатно получат пульсоксиметры

Заболевшие коронавирусом москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры», — отметил глава города.

По его словам, эти приборы позволяют быстро оценивать уровень насыщения крови кислородом, что является ключевым показателем для оценки состояния при COVID-19.

Кроме того Собянин добавил, что необходимые бесплатные лекарства и медицинские приборы для амбулаторных пациентов закуплены в достаточном количестве.

Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи.

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