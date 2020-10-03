Новый премьер Японии пожелал Трампу выздоровления

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга пожелал заразившемуся коронавирусом американскому лидеру Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я искренне молюсь о вашем скорейшем выздоровлении и надеюсь, что вы и первая леди сможете скоро вернуться к обычной жизни», — отметил японский премьер.

Ранее стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи обнаружили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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