Три лесных пожара продолжают действовать в Воронежской и Ростовской областях

В Воронежской и Ростовской областях продолжает действовать три ландшафтных пожара, угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что по состоянию на 8.00 (мск) 2 октября огонь все еще не удалось потушить в Новохоперском и Анненском районе Воронежской области и в Цимлянском районе Ростовской области.

«Продолжает действовать по одному природному пожару в каждом районе. В всех случаях угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействованы свыше 800 человек и 190 единиц техники.

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