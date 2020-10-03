Онищенко оценил шансы Трампа вылечиться от коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что американские врачи сделают все возможное для выздоровления президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом он сказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Онищенко заявил, что желает главе Белого дома скорейшего выздоровления.

«Трамп по возрасту и по состоянию здоровья находится в группе риска, хотя, судя по его активности, достаточно бодр», — сказал Онищенко.

Он отметил, что такие люди, как президент США, являются очень трудными пациентами. В связи с этим Трампу нужно на время умерить свою активность и внимательно соблюдать рекомендации врачей, указал Онищенко.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи обнаружили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент продолжает работать, несмотря на заболевание.

Трамп заявил о своем заражении за 33 дня до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. В настоящее время президент США находится в военном госпитале.

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