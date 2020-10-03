Глава Минпросвещения заявил, что учителя совершили во время пандемии подвиг

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил мнение, что российские учителя совершили подвиг, так как продолжали выполнять свою работу в непростых условиях, когда из-за пандемии коронавируса школьники были переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Вы настоящие герои, показавшие пример того, как важно сочетать профессионализм и человечность», — приводит пресс-служба поздравление Кравцова с Днем учителя.

Глава ведомства отметил, что российские учителя показали пример того, как «любовь к детям, школе, знаниям способна менять мир к лучшему».

По словам министра, для преподавателей наступило уникальное время, поскольку идет трансформация профессии учителя.

«Когда педагог в условиях стремительно развивающегося мира становится универсальным наставником ребенку - не только дает знания, но и воспитывает, развивает таланты, учит дружить, любить Родину, помогает понимать мир, принимать его и взаимодействовать с ним, помогает выбрать профессию из множества совершенно новых вариантов, поддерживает веру ребенка в себя и свои силы», — сказал Кравцов.

В России День учителя отмечается 5 октября.