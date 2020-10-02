На Камчатке тысячи морских животных погибли из-за возможного загрязнения воды

На Камчатке на берег вынесло тысячи мертвых морских животных, которые умерли, вероятно, из-за химического загрязнения воды. Об этом РИА «Новости» рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

По его словам, результаты исследования воды пока не готовы, но эксперты уже делают вывод о повышенном содержании нефтепродуктов и фенолов.

Куманьков отметил, что источник химического загрязнения пока не найден. Его поиском занимаются Росрыболовство и Росприроднадзор.

Местные жители публикуют видео с Халактырского пляжа. На записи видно, что он усеян трупами морских животных, среди них встретился даже крупный осьминог.

Ранее сообщалось, что на некоторых пляжах Камчатки изменился цвет воды, а у местных серферов опухали глаза и было раздражение на коже после контакта с водой.

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