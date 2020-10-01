В ставропольской гимназии на восьмиклассницу упала штукатурка с потолка

В Ставрополе штукатурка упала с потолка на восьмиклассницу в гимназии № 3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Ситуация произошла на втором этаже старого корпуса школы, штукатурка задела ученицу восьмого класса. Ей была оперативно оказана медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что девочка была госпитализирована для обследования, которое показало, что у нее легкий ушиб. После этого пострадавшую отпустили домой.

Второй этаж школы закрыли до окончания расследования.

Ранее в середине сентября в Ставрополе кусок штукатурки с потолка упал на девятиклассницу в городской школе № 32.

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