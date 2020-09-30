Человек погиб при пожаре на западе Москвы
Ника Пикекатлет
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В жилой квартире на западе Москвы произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».
ЧП произошло по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5.
В результате возгорания площадью 10 кв м погиб один человек. Еще трое жителей дома, включая ребенка, были спасены с третьего этажа дома, а двое человек — со второго.
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