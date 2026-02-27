Размер шрифта
Полицейский был уволен за подработку бариста

Metro: в Англии полицейский был уволен за подработку бариста
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник столичной полиции Великобритании Стэнли Кеннетт был уволен после того, как выяснилось, что он управлял собственным кофейным бизнесом, продолжая получать полную зарплату на службе, пишет Metro.

Офицер руководил кофейной точкой, расположенной в веломагазине. В апреле 2024 года он попытался официально зарегистрировать бизнес как дополнительный интерес, однако получил отказ. Несмотря на это, Кеннетт продолжил работу в кофейне.

Дисциплинарное слушание признало его действия грубым нарушением служебной дисциплины. В результате он был уволен и внесен в список запрещённых сотрудников полиции, что фактически закрывает ему путь к службе в правоохранительных органах.

Начальник полиции Энди Бриттейн отметил, что деятельность офицера представляла собой не эпизодическую подработку, а полноценный развивающийся бизнес. По его словам, Кеннетт участвовал в регистрации компании, найме персонала и активно продвигал проект в социальных сетях.

Бриттейн подчеркнул, что ведение бизнеса во время отстранения с сохранением полного денежного содержания подрывает репутацию полиции и противоречит общественным ожиданиям от действующих сотрудников.

Ранее полицейский уволен за то, что ударил подозреваемого во время ареста.

 
