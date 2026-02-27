В Кремле рассказали о визите Дмитриева в Женеву

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев продолжает работу в рамках экономической группы. Информация о результатах будет предоставлена, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Президент информируется оперативно после любых контактов. Дмитриев продолжает работу в рамках экономической группы. Когда появятся результаты, информация будет предоставлена», — сказал представитель Кремля.

Сам Дмитриев не стал комментировать итоги встречи с американской делегацией в швейцарской Женеве.

25 февраля ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта. Следующие трехсторонние переговоры по Украине могут пройти не в Женеве.

До этого Песков высказался о перспективе встречи президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского вопросительно: «<...> есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если Киев режим по-прежнему сохраняет такую позицию?»

Ранее на Западе заявили, что реинтеграция РФ может быть козырем США на переговорах по Украине.