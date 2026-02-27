Размер шрифта
Песков назвал абсурдной версию о российском БПЛА близ атомного авианосца Франции

Песков: версия о российском БПЛА вблизи авианосца «Шарль де Голль» абсурдна
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не располагает подробной информацией об инциденте с беспилотником возле шведского Малмё, однако считает абсурдными утверждения о российском следе.

«Если то, как вы передаете формулировку [сообщений СМИ о российском следе], она верна — в том плане, что, поскольку рядом было российское судно, то значит, что дрон — российский, то это достаточно абсурдное заявление», — сказал он, уточняя, что не знает деталей.

27 февраля Вооруженные силы Франции перехватили беспилотник примерно в 10 км от шведского порта Мальмё, где базируется единственный действующий авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль».

По словам министра обороны Швеции Пала Йонсона, устройство якобы могло прибыть из России, учитывая, что в момент инцидента в непосредственной близости находилось российское военное судно.

«Шарль де Голль» с конца января участвует в миссии «Лафайет-26» французской авианосной ударной группы в Северной Атлантике. В ходе своего развертывания, которое, как ожидается, продлится до мая, французская военно-морская группа также примет участие в миссии НАТО «Балтийский страж» в Балтийском море, направленной на сдерживание угроз для подводной инфраструктуры после обрыва кабелей.

Ранее во Франции заметили неизвестные БПЛА над базой атомных подлодок.

 
