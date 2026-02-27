Размер шрифта
Россиянин напал с молотком на сожительницу и пытался свести счеты с жизнью

В Курской области мужчина напал с молотком на сожительницу
Telegram-канал Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

В Курской области мужчина молотком едва не забил сожительницу, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел в Железногорске. Между сожителями вспыхнул конфликт, в ходе которого обвиняемы нанес 39-летней женщине множественные удары молотком по голове. Когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина попытался свести счеты с жизнью.

После этого он сам вызвал скорую помощь. Обоих доставили в больницу. Женщина до сих пор не приходит в сознание и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело, нападавший заключен под стражу.

До этого в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее ревнивая жена избила мужа лопатой за переписку с туристкой.

 
