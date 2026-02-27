Ивлеева о пережитом в Африке: «Чего не сделаешь ради зрелищности!»

Блогерша Ивлеева призналась, что обгорела и попробовала странное пиво в Африке

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева, путешествующая по Африке, рассказала в Telegram о проблемах со здоровьем.

Она призналась, что обгорела на солнце: ее лицо покраснело и опухло. Ивлеева не стала скрывать, что не использовала средства защиты SPF, но она считает это обычным для путешественников. По ее словам, даже команда «Орла и Решки» редко брала с собой аптечку.

«Мы всегда на что-то натыкались, ранились и искали ближайшую аптеку», — отметила она.

В Эфиопии Ивлеева также попробовала местное пиво, показавшееся ей необычным.

«Это серое варево, смесь бульона с чем-то похожим на вареную шину, сверху серая глина и много зерна», — описала напиток блогерша.

Пиво подавали в пластиковых ведрах по три литра. Когда Настя спросила, сколько выпить для опьянения, она услышала ответ: три ведра. Ивлеева призналась, что не стала рисковать и выбрала водку.

«Что не сделаешь, как говорится, ради зрелищности. Но со мной все в порядке. Я выпила смекту. И, в общем‑то, вроде жива‑здорова», — поделилась блогерша.

