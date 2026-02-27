В Госдуме оценили отказ Зеленского выводить войска с Донбасса

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал «нервной риторикой» заявления президента Украины Владимира Зеленского о нежелании выводить войска с подконтрольной части Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что грубые высказывания Зеленского являются показателем его же тревоги. Выведя войска с Донбасса, Киев мог бы сохранить жизнь своим солдатам, однако «Зеленскому плевать на них, отсюда его нервная риторика и отсутствие желания здраво смотреть на предложения по урегулированию украинского конфликта», сказал Белик.

По его оценке, украинский лидер своим поведением и высказываниями все больше напоминает обитателя «бандитского притона».

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно и в различных формах отказывался выводить ВСУ с занимаемой части Донбасса. В частности, он называл это «чушью собачьей» и предупреждал, что такой сценарий может вызвать раскол внутри страны. Киев настаивает на принципе «стоим, где стоим», указывал президент страны.

Ранее в США назвали выход с Донбасса наименее плохим вариантом для «проигрывающей» Украины.