Ребенок провалился в открытый люк в Казани, его спасла мать

В Казани мать спасла ребенка, провалившегося в открытый люк
Telegram-канал В Казани Поймут

В Казани ребенок провалился в открытый люк, находящийся возле детской площадки. Об этом сообщает Telegram-канал «В Казани поймут».

Инцидент произошел возле дома №15 на улице Нижняя — ребенок провалился в открытый люк, находящийся в двух метрах от детской площадки. Мать успела вовремя среагировать и вытащила малолетнего.

По словам женщины, сейчас колодец остается открытым. Он представляет опасность для детей.

До этого в Кургане женщина провалилась в колодец, заметенный снегом, во время прогулки с собакой. Пострадавшая получила травму ноги, однако смогла самостоятельно выбраться из западни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Татарстане спасли пенсионерку, упавшую в погреб глубиной четыре метра.

 
