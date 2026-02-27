Размер шрифта
В Афганистане заявили об ударе по «ядерному центру» в Пакистане

Ariana News: Афганистан атаковал ядерный объект в Пакистане
Anjum Naveed/AP

Вооруженные силы Афганистана атаковали ядерный объект в Пакистане. Об этом сообщает в соцсети X телеканал Ariana News.

«После ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и еще одному ядерному центру сотни погибших и раненых были доставлены в больницу PIMS в Исламабаде», — отмечается в сообщении.

В свою очередь Пакистан нанес удар по району Бармал (провинция Пактика) в Афганистане. Три мирных жителя получили несовместимые с жизнью травмы, отмечает телеканал.

27 февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с правительством талибов (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и взаимных обвинений в терроризме. Стороны сообщают о десятках погибших и захваченных позициях, эскалация набирает обороты. Как развивался конфликт, что стало поводом для ударов и к чему может привести обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Газеты.Ru».

Профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев напомнил, что корни конфликта между Афганистаном и Пакистаном лежат в XIX веке, во время колониального господства Великобритании в регионе. Англичане провели Линию Дюранда между Британской Индией и Афганистаном, а когда страны стали независимыми, начались территориальные споры. По мнению востоковеда, ждать большой войны в регионе сегодня не стоит.

Ранее в Кремле высказались об «открытой войне» Пакистана с Афганистаном.

 
