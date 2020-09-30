В Саратове приставы обнаружили подпольный дом престарелых

Сотрудники прокуратуры Саратова обнаружили подпольный дом престарелых, где пенсионеры находились в антисанитарных условиях. Соответствующее видео опубликовал телеканал RT.

На кадрах пожилые женщины лежат в кроватях. Одна из них рассказала, что в пансионат ее устроила дочь. Всего в здании жили 32 пожилых человека.

Картина ужасная: нарушение санитарных норм, бабушки и дедушки лежат без присмотра, за ними ухода никакого нет», — приводятся слова начальника отделения судебных приставов Волжского района Саратова Карена Петросяна.

В пансионате также нашли просроченные продукты и малоизвестные лекарства. Приставы приехали в пансионат, чтобы закрыть его по судебному решению.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Балашихе загорелся дом престарелых

— В Подмосковье загорелся магазин

— В центре Москвы эвакуировали детсад из-за возгорания