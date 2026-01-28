2 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 2 февраля
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
2 февраля в России празднуют День воинской славы в честь разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Эта победа стала переломным моментом Великой Отечественной войны.
Битва длилась 200 дней, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Поражение под Сталинградом серьезно ослабило Германию и ее союзников, укрепило движение Сопротивления в Европе и получило широкий международный резонанс.
10 ноября 1961 года Сталинград переименовали в Волгоград. Сейчас в городе более 200 исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Главное из них — это широко известный мемориальный ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
- День дефектоскописта
Неофициальный профессиональный праздник связан с датой 2 февраля 1928 года, когда советский физик Сергей Соколов впервые предложил использовать ультразвук для поиска скрытых дефектов в металлах. Это открытие положило начало методу ультразвуковой дефектоскопии.
Позже, в 1931 году, Соколов вместе со студентами создал первый прибор для такой проверки — дефектоскоп. А в 1932 году состоялся первый выпуск специалистов в этой области. С помощью профессионального оборудования дефектоскописты находят внутренние изъяны (трещины, пустоты) в материалах и конструкциях, не разрушая их. Это важно для безопасности на производстве, транспорте, в строительстве, энергетике.
- Всемирный день водно-болотных угодий
2 февраля 1971 года была подписана международная Рамсарская конвенция об охране болот, озер, рек, мангровых лесов. С 2021 года эту дату стали отмечать под эгидой ООН как Всемирный день водно-болотных угодий. Праздник напоминает о ценности этих экосистем и важности их сохранения.
Водно-болотные угодья — природные помощники человека. Они работают как «живые фильтры», очищая воду и пополняя запасы подземных вод, и как «природные губки» — впитывают воду во время паводков, уменьшая наводнения, и постепенно отдают влагу в засуху. Эти территории — дом для 40% всех видов растений и животных планеты. Болота критически важны для перелетных птиц. Однако уникальные экосистемы сегодня находятся под угрозой: они исчезают в три раза быстрее, чем леса.
- День ездовых собак
Праздник посвящен особым породам собак, которые с давних времен помогают человеку в суровых условиях — перевозят людей и грузы по снегу и льду. Все знают хаски, маламутов и лаек, но на самом деле таких пород около двадцати.
Дата приурочена к завершению Великой гонки милосердия в 1925 году, когда собачьи упряжки доставили вакцину от дифтерии в охваченный эпидемией город Ном на Аляске. Эстафета длилась с 27 января по 2 февраля. В лютые морозы, достигавшие —50°C, собаки преодолели более тысячи километров по снегу и льду, чтобы спасти людей. Вожаки упряжек Того и Балто стали легендарными символами этой отважной миссии.
- День буквы «Ы»
Неофициальный праздник посвящен одной из самых загадочных гласных русского алфавита. В исконно русских словах она никогда не стоит в начале, однако без нее невозможно представить русскую речь и грамматику. Для иностранцев звук «ы» порой становится сложным испытанием при изучении русского языка.
Кто придумал этот праздник — неизвестно, но он дает повод с юмором взглянуть на богатство нашего алфавита. Кстати, в массовой культуре «Ы» стала особо популярной благодаря легендарной комедии Леонида Гайдая.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 февраля в других странах
День сурка — США и Канада. В этот народный праздник по поведению сурка предсказывают приход весны. Традицию привезли в XVIII веке немецкие переселенцы (у них в роли «метеоролога» выступал барсук). Официальный статус праздник получил в 1886 году благодаря Клубу Сурка из Пенсильвании. Рано утром 2 февраля сурка достают из норы. Если зверек видит свою тень и пугается — считается, что зима продлится еще шесть недель. Если тени нет и он спокоен — весна будет ранней.
Популярность празднику принес фильм «День сурка» (1993) с Биллом Мюрреем, где главный герой проживает один и тот же день снова и снова.
День хвостиков — Япония. Праздник популяризирует стиль «твин-тейл», который стал частью японской моды и культуры аниме. Он отмечается 2 февраля не случайно: сочетание цифр 2.02 символизирует форму популярной прически. В этот день соцсети наполняются тысячами фото моделей, блогеров и обычных людей с двумя хвостиками, которые в Японии считаются символом юности и обаяния.
Блинный день — Франция. В христианский праздник Сретения (в католической традиции он отмечается 2 февраля) французы готовят блинчики — крепы, которые символизируют весеннее солнце и возвращение тепла. Существует множество обычаев и примет, связанных с этим днем. Если успешно подбросить блин на сковороде правой рукой, удерживая в левой золотую монетку, то весь год в семье будет царить благополучие. Еще одна традиция — завернуть золотую монетку в первый блин и пронести его по всему дому.
Религиозные праздники 2 февраля
- День памяти преподобного Евфимия Великого
Сегодня православные верующие вспоминают святого Евфимия Великого, одного из столпов пустынножительства и наиболее почитаемых святых палестинского монашества V века. Родившись в армянском городе Мелитине, он с юных лет посвятил себя Богу, а позже отправился в Иерусалим, чтобы уединиться для молитвы в Иудейской пустыне. Вместе со своим сподвижником Феоктистом Евфимий основал несколько обителей и лавр, которые стали центрами духовного просвещения.
Святой Евфимий обладал даром прозорливости, исцелял больных и обращал людей в веру. Он был твердым защитником православия, выступая против ересей и укрепляя Церковь своим авторитетом. Среди его учеников были великие подвижники, продолжившие его дело по всему христианскому Востоку. За свою кротость, мудрость, подвижничество и исключительную строгость жизни он вошел в историю Церкви с именованием «Великий».
- Сретение Господне у западных христиан
Большой христианский праздник Сретения Господня католики отмечают 2 февраля, православные верующие — 15 февраля. В этот день христиане вспоминают важное событие: встречу (славянское слово «сретение» как раз и означает «встреча») младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме.
По древнему иудейскому обычаю, на 40-й день после рождения первенца родители приносили его в храм. Когда Мария и Иосиф пришли туда с Иисусом, их встретил благочестивый старец Симеон, который ждал этой встречи всю жизнь. Взяв младенца на руки, он произнес пророческие слова, назвав его «светом к просвещению народов». В память об этих словах в католической церкви праздник также называют Candlemas (Праздник свечей). В этот день освящают свечи, символизирующие свет Христа. Верующие хранят их дома весь год и зажигают во время молитвы в трудные минуты.
• мучеников Инны, Пинны и Риммы, Скифов;
• мучеников Никомидийских: Васса, Евсевия, Евтихия и Василида;
• преподобных Евфимия схимника и Лаврентия затворника, Печерских, в Дальних пещерах;
• преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского;
• священномученика Павла Добромыслова, пресвитера;
• исповедника Евфимия (Кереселидзе), игумена.
Католическая церковь вспоминает:
• сотника Корнилия.
- Ночь Бараат у мусульман
Ночь Бараат (с арабского — «очищение») — одна из самых значимых для мусульман после Ночи Предопределения (Ляйлятуль-Кадр). В 2026 году она приходится на 2–3 февраля. В эту ночь Аллах проявляет особую милость: прощает грехи, увеличивает награду за поклонение и определяет судьбы на предстоящий год. Прощение распространяется на всех. Исключение составляют люди, которые упорствуют в тяжких грехах, таких как многобожие, непочтение к родителям, разрыв родственных связей, зависть, не раскаиваясь в них.
Все поклонения совершаются добровольно, по мере возможностей. Ислам не обязывает проводить всю ночь без сна, если это вредит здоровью. Это не праздник, а время личного общения с Богом. Не принято поздравлять друг друга, лучше провести время в уединении и молитве, сведя к минимуму обычные дела.
- Ту би-Шват, или Новый год деревьев, у иудеев
Ту би-шват (15 число месяца шват) — это еврейский Новый год деревьев, он соединяет религию и любовь к природе. Исторически праздник был важен для отделения урожая прошлого года от нового при сборе десятины. Также эта дата считается «днем рождения» плодовых деревьев. Согласно Торе, плоды дерева нельзя есть в первые три года его жизни, поэтому возрасту деревьев вели строгий отсчет. В современном Израиле праздник стал днем озеленения, его символ — цветущее миндальное дерево.
Среди традиций — молитва в синагоге, чтение Торы. Также в этот день принято устраивать особую трапезу, пробуя разные плоды: инжир, финики, гранаты, оливки... Часто на столе бывает 7, 15 или даже 50 видов фруктов.
Народные праздники и приметы 2 февраля
- Ефимов день
В народном календаре 2 февраля известен как Ефимов день, или Ефимий зимний, что связано с церковным днем памяти преподобного Евфимия Великого.
На Руси было несколько традиций, связанных с праздником. Так как он приходится на время перед Великим постом, когда шумные гуляния уже не разрешаются, в этот день часто играли свадьбы. Чтобы укрепить здоровье, хозяйки пекли свежий хлеб для семьи. В этот день было принято сходить в баню для очищения.
Чтобы привлечь в дом благополучие и защитить себя и близких от болезней, наши предки выбрасывали или сжигали старые ненужные вещи, освобождая место для нового. У ворот и во дворе обязательно чистили снег — согласно приметам, это отгоняло метели и вьюги.
- Приметы:
Какая погода в этот день, такой и весне быть.
Метель на Ефима повторится на Масленицу.
Пасмурно — к позднему снегу и заморозкам.
Яркое солнце — к дождливому лету.
Какие исторические события произошли 2 февраля
- 1238 год — разорение Москвы Батыем. Монголо-татары выдвинулись на Москву по льду Москвы-реки после поражения русских дружин под Коломной. Осада продолжалась пять дней.
- 1536 год — испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес — впоследствии столицу Аргентины.
- 1589 год — в Москве учреждено патриаршество. Первым патриархом Московским стал Иов.
- 1892 год — американец Уильям Пейнтер из Балтимора (штат Мэриленд) получил патент на кроненпробку для плотного, герметичного закрытия бутылок.
- 1905 год — под копытами эскадрона гвардейской кавалерии разрушился Египетский мост через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.
- 1918 год — Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «Об отделении Церкви от государства и школы».
- 1935 год — Леонард Килер, сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете (США), протестировал первый полиграф (детектор лжи).
- 1943 год — капитуляция немцев под Сталинградом, окончание Сталинградской битвы.
- 1946 год — подписан указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова вошли в состав СССР.
- 1959 год — гибель группы туристов под руководством Игоря Дятлова на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах.
- 1970 год — в Мюнхене впервые прошла операция по трансплантации нерва.
- 1998 год — катастрофа рейса 387 Cebu Pacific на Филиппинах. Самолет Дуглас DC-9 врезался в гору, 104 человека погибли.
Дни рождения и юбилеи 2 февраля
- В 1812 году родился Евгений Гребенка — русский и украинский поэт и прозаик, автор романа «Чайковский», песни «Очи черные» и др.
- В 1838 году родился Адольф Маркс — российский книгоиздатель, педагог, собиратель народных песен.
- В 1885 году родился Михаил Фрунзе — российский революционер, советский государственный деятель, военачальник Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.
- В 1892 году родился Александр Степанов — русский советский писатель, автор эпопеи «Порт-Артур».
- В 1901 году родился Яша Хейфец — российский и американский музыкант еврейского происхождения, один из величайших скрипачей XX века.
- В 1904 году родился Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза.
- В 1921 году родился Григорий Пономаренко — композитор, баянист, народный артист СССР, автор песни «Оренбургский пуховый платок».
Кто отмечает дни рождения
- 57 лет исполняется Валерию Карпину — советскому и российскому футболисту, тренеру.
- 49 лет исполняется Шакире — колумбийской певице, автору песен, танцовщице.
- 41 год исполняется Юлии Михальчик — российской певице.
- 39 лет исполняется Жерару Пике — испанскому футболисту, чемпиону мира и Европы.
- 26 лет исполняется Дмитрию Логинову — российскому сноубордисту, трехкратному чемпиону мира.