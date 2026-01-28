2 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Сурок Фил предсказывает, как долго продлится зима, во время празднования Дня сурка в Панксатони, 2 февраля 2025 года

2 февраля в России отмечают День победы советских войск в Сталинградской битве. В мире сегодня обсуждают сохранение водно-болотных угодий и празднуют День сурка. Православные христиане чтут память подвижника веры — преподобного Евфимия Великого. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 2 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 февраля

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля в России празднуют День воинской славы в честь разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Эта победа стала переломным моментом Великой Отечественной войны.

Битва длилась 200 дней, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Поражение под Сталинградом серьезно ослабило Германию и ее союзников, укрепило движение Сопротивления в Европе и получило широкий международный резонанс.

10 ноября 1961 года Сталинград переименовали в Волгоград. Сейчас в городе более 200 исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Главное из них — это широко известный мемориальный ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Яков Рюмкин/РИА Новости

День дефектоскописта

Неофициальный профессиональный праздник связан с датой 2 февраля 1928 года, когда советский физик Сергей Соколов впервые предложил использовать ультразвук для поиска скрытых дефектов в металлах. Это открытие положило начало методу ультразвуковой дефектоскопии.

Позже, в 1931 году, Соколов вместе со студентами создал первый прибор для такой проверки — дефектоскоп. А в 1932 году состоялся первый выпуск специалистов в этой области. С помощью профессионального оборудования дефектоскописты находят внутренние изъяны (трещины, пустоты) в материалах и конструкциях, не разрушая их. Это важно для безопасности на производстве, транспорте, в строительстве, энергетике.

Всемирный день водно-болотных угодий

2 февраля 1971 года была подписана международная Рамсарская конвенция об охране болот, озер, рек, мангровых лесов. С 2021 года эту дату стали отмечать под эгидой ООН как Всемирный день водно-болотных угодий. Праздник напоминает о ценности этих экосистем и важности их сохранения.

Водно-болотные угодья — природные помощники человека. Они работают как «живые фильтры», очищая воду и пополняя запасы подземных вод, и как «природные губки» — впитывают воду во время паводков, уменьшая наводнения, и постепенно отдают влагу в засуху. Эти территории — дом для 40% всех видов растений и животных планеты. Болота критически важны для перелетных птиц. Однако уникальные экосистемы сегодня находятся под угрозой: они исчезают в три раза быстрее, чем леса.

День ездовых собак

Праздник посвящен особым породам собак, которые с давних времен помогают человеку в суровых условиях — перевозят людей и грузы по снегу и льду. Все знают хаски, маламутов и лаек, но на самом деле таких пород около двадцати.

Дата приурочена к завершению Великой гонки милосердия в 1925 году, когда собачьи упряжки доставили вакцину от дифтерии в охваченный эпидемией город Ном на Аляске. Эстафета длилась с 27 января по 2 февраля. В лютые морозы, достигавшие —50°C, собаки преодолели более тысячи километров по снегу и льду, чтобы спасти людей. Вожаки упряжек Того и Балто стали легендарными символами этой отважной миссии.

Sofia Dudova/Shutterstock/FOTODOM

День буквы «Ы»

Неофициальный праздник посвящен одной из самых загадочных гласных русского алфавита. В исконно русских словах она никогда не стоит в начале, однако без нее невозможно представить русскую речь и грамматику. Для иностранцев звук «ы» порой становится сложным испытанием при изучении русского языка.

Кто придумал этот праздник — неизвестно, но он дает повод с юмором взглянуть на богатство нашего алфавита. Кстати, в массовой культуре «Ы» стала особо популярной благодаря легендарной комедии Леонида Гайдая.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 февраля в других странах

День сурка — США и Канада. В этот народный праздник по поведению сурка предсказывают приход весны. Традицию привезли в XVIII веке немецкие переселенцы (у них в роли «метеоролога» выступал барсук). Официальный статус праздник получил в 1886 году благодаря Клубу Сурка из Пенсильвании. Рано утром 2 февраля сурка достают из норы. Если зверек видит свою тень и пугается — считается, что зима продлится еще шесть недель. Если тени нет и он спокоен — весна будет ранней.

Кстати Популярность празднику принес фильм «День сурка» (1993) с Биллом Мюрреем, где главный герой проживает один и тот же день снова и снова.

День хвостиков — Япония. Праздник популяризирует стиль «твин-тейл», который стал частью японской моды и культуры аниме. Он отмечается 2 февраля не случайно: сочетание цифр 2.02 символизирует форму популярной прически. В этот день соцсети наполняются тысячами фото моделей, блогеров и обычных людей с двумя хвостиками, которые в Японии считаются символом юности и обаяния.

Блинный день — Франция. В христианский праздник Сретения (в католической традиции он отмечается 2 февраля) французы готовят блинчики — крепы, которые символизируют весеннее солнце и возвращение тепла. Существует множество обычаев и примет, связанных с этим днем. Если успешно подбросить блин на сковороде правой рукой, удерживая в левой золотую монетку, то весь год в семье будет царить благополучие. Еще одна традиция — завернуть золотую монетку в первый блин и пронести его по всему дому.

Религиозные праздники 2 февраля

День памяти преподобного Евфимия Великого

Сегодня православные верующие вспоминают святого Евфимия Великого, одного из столпов пустынножительства и наиболее почитаемых святых палестинского монашества V века. Родившись в армянском городе Мелитине, он с юных лет посвятил себя Богу, а позже отправился в Иерусалим , чтобы уединиться для молитвы в Иудейской пустыне. Вместе со своим сподвижником Феоктистом Евфимий основал несколько обителей и лавр, которые стали центрами духовного просвещения.

Святой Евфимий обладал даром прозорливости, исцелял больных и обращал людей в веру. Он был твердым защитником православия, выступая против ересей и укрепляя Церковь своим авторитетом. Среди его учеников были великие подвижники, продолжившие его дело по всему христианскому Востоку. За свою кротость, мудрость, подвижничество и исключительную строгость жизни он вошел в историю Церкви с именованием «Великий».

Евфимий Великий Wikivorker/Wikimedia Commons

Сретение Господне у западных христиан

Большой христианский праздник Сретения Господня католики отмечают 2 февраля, православные верующие — 15 февраля. В этот день христиане вспоминают важное событие: встречу (славянское слово «сретение» как раз и означает «встреча») младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме.

По древнему иудейскому обычаю, на 40-й день после рождения первенца родители приносили его в храм. Когда Мария и Иосиф пришли туда с Иисусом, их встретил благочестивый старец Симеон, который ждал этой встречи всю жизнь. Взяв младенца на руки, он произнес пророческие слова, назвав его «светом к просвещению народов». В память об этих словах в католической церкви праздник также называют Candlemas (Праздник свечей). В этот день освящают свечи, символизирующие свет Христа. Верующие хранят их дома весь год и зажигают во время молитвы в трудные минуты.

Православная церковь 2 февраля также чтит память: • мучеников Инны, Пинны и Риммы, Скифов;

• мучеников Никомидийских: Васса, Евсевия, Евтихия и Василида;

• преподобных Евфимия схимника и Лаврентия затворника, Печерских, в Дальних пещерах;

• преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского;

• священномученика Павла Добромыслова, пресвитера;

• исповедника Евфимия (Кереселидзе), игумена. Католическая церковь вспоминает: • сотника Корнилия.

Ночь Бараат у мусульман

Ночь Бараат (с арабского — «очищение») — одна из самых значимых для мусульман после Ночи Предопределения (Ляйлятуль-Кадр). В 2026 году она приходится на 2–3 февраля. В эту ночь Аллах проявляет особую милость: прощает грехи, увеличивает награду за поклонение и определяет судьбы на предстоящий год. Прощение распространяется на всех. Исключение составляют люди, которые упорствуют в тяжких грехах, таких как многобожие, непочтение к родителям, разрыв родственных связей, зависть, не раскаиваясь в них.

Все поклонения совершаются добровольно, по мере возможностей. Ислам не обязывает проводить всю ночь без сна, если это вредит здоровью. Это не праздник, а время личного общения с Богом. Не принято поздравлять друг друга, лучше провести время в уединении и молитве, сведя к минимуму обычные дела.

Ту би-Шват, или Новый год деревьев, у иудеев

Ту би-шват (15 число месяца шват) — это еврейский Новый год деревьев, он соединяет религию и любовь к природе. Исторически праздник был важен для отделения урожая прошлого года от нового при сборе десятины. Также эта дата считается «днем рождения» плодовых деревьев. Согласно Торе, плоды дерева нельзя есть в первые три года его жизни, поэтому возрасту деревьев вели строгий отсчет. В современном Израиле праздник стал днем озеленения, его символ — цветущее миндальное дерево.

Среди традиций — молитва в синагоге, чтение Торы. Также в этот день принято устраивать особую трапезу, пробуя разные плоды: инжир, финики, гранаты, оливки... Часто на столе бывает 7, 15 или даже 50 видов фруктов.

Народные праздники и приметы 2 февраля

Ефимов день

В народном календаре 2 февраля известен как Ефимов день, или Ефимий зимний, что связано с церковным днем памяти преподобного Евфимия Великого.

На Руси было несколько традиций, связанных с праздником. Так как он приходится на время перед Великим постом, когда шумные гуляния уже не разрешаются, в этот день часто играли свадьбы. Чтобы укрепить здоровье, хозяйки пекли свежий хлеб для семьи. В этот день было принято сходить в баню для очищения.

Чтобы привлечь в дом благополучие и защитить себя и близких от болезней, наши предки выбрасывали или сжигали старые ненужные вещи, освобождая место для нового. У ворот и во дворе обязательно чистили снег — согласно приметам, это отгоняло метели и вьюги.

Приметы:

Метель на Ефима повторится на Масленицу.

Пасмурно — к позднему снегу и заморозкам.

Яркое солнце — к дождливому лету.

Какие исторические события произошли 2 февраля

1238 год — разорение Москвы Батыем. Монголо-татары выдвинулись на Москву по льду Москвы-реки после поражения русских дружин под Коломной. Осада продолжалась пять дней.

— разорение Москвы Батыем. Монголо-татары выдвинулись на Москву по льду Москвы-реки после поражения русских дружин под Коломной. Осада продолжалась пять дней. 1536 год — испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес — впоследствии столицу Аргентины.

— испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес — впоследствии столицу Аргентины. 1589 год — в Москве учреждено патриаршество. Первым патриархом Московским стал Иов.

— в Москве учреждено патриаршество. Первым патриархом Московским стал Иов. 1892 год — американец Уильям Пейнтер из Балтимора (штат Мэриленд) получил патент на кроненпробку для плотного, герметичного закрытия бутылок.

— американец Уильям Пейнтер из Балтимора (штат Мэриленд) получил патент на кроненпробку для плотного, герметичного закрытия бутылок. 1905 год — под копытами эскадрона гвардейской кавалерии разрушился Египетский мост через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.

Обрушившийся Египетский мост, 1905 год Wikimedia Commons

1918 год — Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «Об отделении Церкви от государства и школы».

— Совет народных комиссаров РСФСР «Об отделении Церкви от государства и школы». 1935 год — Леонард Килер, сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете (США), протестировал первый полиграф (детектор лжи).

— Леонард Килер, сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете (США), протестировал первый полиграф (детектор лжи). 1943 год — капитуляция немцев под Сталинградом, окончание Сталинградской битвы.

— капитуляция немцев под Сталинградом, окончание Сталинградской битвы. 1946 год — подписан указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова вошли в состав СССР.

— подписан указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова СССР. 1959 год — гибель группы туристов под руководством Игоря Дятлова на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах.

Один из последних снимков участников похода Игоря Дятлова dyatlovpass.com

1970 год — в Мюнхене впервые прошла операция по трансплантации нерва.

— в Мюнхене впервые прошла операция по трансплантации нерва. 1998 год — катастрофа рейса 387 Cebu Pacific на Филиппинах. Самолет Дуглас DC-9 врезался в гору, 104 человека погибли.

Дни рождения и юбилеи 2 февраля

В 1812 году родился Евгений Гребенка — русский и украинский поэт и прозаик, автор романа «Чайковский», песни «Очи черные» и др.

— русский и украинский поэт и прозаик, автор романа «Чайковский», песни «Очи черные» и др. В 1838 году родился Адольф Маркс — российский книгоиздатель, педагог, собиратель народных песен.

— российский книгоиздатель, педагог, собиратель народных песен. В 1885 году родился Михаил Фрунзе — российский революционер, советский государственный деятель, военачальник Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.

— российский революционер, советский государственный деятель, военачальник Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик. В 1892 году родился Александр Степанов — русский советский писатель, автор эпопеи «Порт-Артур».

— русский советский писатель, автор эпопеи «Порт-Артур». В 1901 году родился Яша Хейфец — российский и американский музыкант еврейского происхождения, один из величайших скрипачей XX века.

— российский и американский музыкант еврейского происхождения, один из величайших скрипачей XX века. В 1904 году родился Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза.

Валерий Чкалов выступает на спортивном празднике в Сокольниках, 5 сентября 1935 годв Иван Шагин

В 1921 году родился Григорий Пономаренко — композитор, баянист, народный артист СССР, автор песни «Оренбургский пуховый платок».

57 лет исполняется Валерию Карпину — советскому и российскому футболисту, тренеру.

— советскому и российскому футболисту, тренеру. 49 лет исполняется Шакире — колумбийской певице, автору песен, танцовщице.

Шакира во время выступления в Милане, 2018 год Kika Press/Global Look Press