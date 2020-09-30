Петербуржцев не будут пускать в транспорт без масок и перчаток
Власти Санкт-Петербурга ужесточили масочно-перчаточный режим, сообщается на сайте администрации города.
С 1 октября граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, включая метро, такси и автомобили каршеринга.
«Пассажиры, не использующие СИЗ не будут допускаться на объекты транспортного комплекса
Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств», — говорится в заявлении.
Там также отмечается, что за соблюдением режима будут следить росгвардейцы и сотрудники служб транспортной безопасности перевозчиков.
В Петербурге зарегистрировано 43 тыс. случаев коронавируса, 29 тыс. человек выздоровели, 2,9 тыс. умерли.
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