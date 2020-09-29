Названы отличия нынешнего роста заболеваемости коронавирусом от весеннего

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов рассказал об отличиях текущего роста заболеваемости коронавирусом от осеннего.

«Главным отличием и преимуществом нынешней ситуации я бы назвал способность быстро и качественно мобилизовать силы и средства на борьбу с новой вспышкой заболеваемости», — считает эксперт.

Кроме того, важными моментами являются выработанные схемы стимуляции работников, вознаграждения и компенсационные выплаты в случае заражения.

Коновалов отмечает, что также наблюдается меньший дефицит средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер.

Также стало понятно, какие схемы лечения помогают пациентам с тяжелой формой заболевания и какие люди чаще переносят коронавирус с осложнениями.

«На первом месте среди факторов риска — нарушения метаболизма, прежде всего избыточная масса тела и сахарный диабет. Также в группе повышенного риска люди с гипертонической болезнью», — уточнил инфекционист в беседе с kp.ru.

Важно и то, что выросла иммунная прослойка, что особенно важно для медработников – часть из них уже перенесла инфекцию.

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