Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве каждый день становится сложнее

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве с каждым днем становится сложнее. Как сообщает «Интерфакс», об этом мэр заявил во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ имени Давыдовского после капитального ремонта.

«Ситуация у нас с каждым днем становится сложнее, по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации. Мы настоятельно рекомендовали людям 65+ находиться дома, поберечься от контактов», — сообщил мэр.

Мэр отметил, что трафик московского метрополитена показывает, что большинство людей старшего возраста продолжают передвигаться по городу.

«Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично, около 300 тысяч каждый день мы видим граждан, которые продолжают передвигаться по городу. Это очень большие риски», — подчеркнул мэр.

Как сообщалось, общее число летальных исходов заболевания в столице достигло 5 203.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших коронавирусом, 24 млн человек выздоровели и более 1 млн погибли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента РФ Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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