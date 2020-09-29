В России выявили 8 232 новых случая коронавируса за прошедший день. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Выздоровели 6 479 человек, скончались 160.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 1 167 805 случаев инфицирования, вылечились 952 399 пациентов, умерли 20 545.

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