В России выявили 8 232 новых случая коронавируса
Катерина Медведева
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В России выявили 8 232 новых случая коронавируса за прошедший день. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Выздоровели 6 479 человек, скончались 160.
Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 1 167 805 случаев инфицирования, вылечились 952 399 пациентов, умерли 20 545.
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