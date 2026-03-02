Размер шрифта
Еврочиновники опасаются влияния операции в Иране на Украину

Bloomberg: в ЕС опасаются сокращения запасов ракет для Киева из-за Ирана
Global Look Press

Европейские чиновники обеспокоены тем, что большое число боеприпасов, которые используют США и Израиль при нанесении ударов по Ирану, может сократить американские запасы и уменьшить способность Вашингтона продавать оружие Киеву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с ходом обсуждений, европейские чиновники обеспокоены тем, что большое количество боеприпасов, используемых США и Израилем при нанесении ударов по Ирану, может повлиять на американские запасы и на способность Вашингтона продавать оружие Украине», — отмечает издание.

Также источники рассказали Bloomberg, что ЕС сейчас сосредоточен на поддержании участия США в мирном процессе по Украине, а также на укреплении собственной противовоздушной обороны.

2 марта Зеленский рассказал, что удары США и Израиля по Ирану пока не повлияли на поставки оружия Украине. Он отметил, что не получал сигналов от европейцев и американцев о проблемах с поставками ракет PAC-3 к системам Patriot.

Также Зеленский заявил, что из-за ситуации в Иране грядущий раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США может не состояться в Абу-Даби, как планировалось. Bloomberg написал, что следующий раунд переговоров может пройти в Турции. По словам Зеленского, встреча может состояться в период с 5 по 8 марта, ориентировочно 5-6 марта.

Ранее президент Литвы призвал не отвлекаться от Украины из-за войны в Иране.

 
