Эксперт спрогнозировал пик заражений по COVID-19 в России

Нарастание число заболевших в России коронавирусом вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Его слова передает РИА «Новости».

«Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — сообщил Тавадян.

Он также добавил, что не видит смысла во введении строгих мер изоляции, поскольку не удастся достигнуть их соблюдения среди 80% граждан, а именно такой показатель необходим для достижения эффекта.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, почти 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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