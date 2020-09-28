Слушания по делу о крушении МН17 приостановлены до 3 ноября

Нидерландский суд приостановил слушания по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском авиалейнере Малайзийских авиалиний до 3 ноября. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что суд приостановлен до следующего блока, чтобы защита одного из обвиняемых Олега Пулатова смогла представить запрос в отношении дополнительного расследования в ноябре.

Следующие слушания пройдут 3 ноября.

Ранее защита Пулатова запросила дополнительное время, чтобы окончательно определиться с тем, какое дополнительное расследование еще необходимо провести в интересах их подзащитного.

Суд по делу о крушении рейса МН17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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