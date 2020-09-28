Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и граждан уделить особое внимание наблюдающемуся росту новых случаев COVID-19 в стране.
«Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания», — передает его слова корреспондент «Газеты.Ru».
Представитель Кремля попросил россиян значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и следовать всем соответствующим предписаниям.
Песков также отметил, что ситуации в разных регионах страны отличаются, и в своих действиях губернаторы должны исходить из конкретных случаев.
Согласно последним данным, число заражений коронавирусом в России достигло 1 159 573. При этом скончались 20 385, выздоровели 945 920 человек.
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