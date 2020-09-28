В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

В России продолжится прирост по заболеваемости коронавирусом, после чего в октябре будет плато, рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — сказал Малеев.

Эпидемиолог добавил, что дополнительные ограничения не требуются. Он предположил, что власти могут усилить штрафы за отсутствие масок и точечно ввести карантин в учебных учреждениях.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цены на нефть WTI упали ниже $40 за баррель

— В России впервые за три месяца выявили свыше 8 тысяч новых случаев COVID-19

— Более 5 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V»