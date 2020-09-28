Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино увеличилось до 54

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ГУ МЧС России по Московской области

Число пострадавших при обрушении надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступине увеличилось до 54, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«К медикам обратились еще трое пострадавших. Таким образом, всего пострадали 54 человека», — сказал источник.

Он добавил, что 32 человека остаются в больницах.

Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic обрушился металлический пешеходный переход, из-за чего следователи возбудили уголовное дело.

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