Около 200 человек задержаны на протестах в Белоруссии

В ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, 27 сентября, задержаны около 200 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МВД Ольгу Чемоданову.

По последней информации, число задержанных приблизилось к 200, отметила представитель МВД. Ранее она сообщала о более чем 100 задержанных.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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