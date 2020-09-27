Азербайджан ввел комендантский час с 21.00 (20.00 мск) до 6.00 (5.00 мск), пишет РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента Хикмета Гаджиева.

«Указом президента Азербайджана вводится военное положение. Президент утвердил решение парламента», — сказал Гаджиев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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