Под Нижним Новгородом при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Карина Казанцева
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По предварительной информации, два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Нижегородской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
«В настоящее время инспекторами ГИМС осуществляется эвакуация воздушного судна к берегу. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека», — сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в Волгу в районе села Михальчиково Кстовского района.
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