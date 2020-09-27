Под Нижним Новгородом при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

По предварительной информации, два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Нижегородской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«В настоящее время инспекторами ГИМС осуществляется эвакуация воздушного судна к берегу. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в Волгу в районе села Михальчиково Кстовского района.

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