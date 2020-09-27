В Кировской области дом провалился под землю
Бернст Ю.
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В деревне Дым-Дым-Омга Вятскополянского района Кировской области дом полностью ушел под землю, передает агентство «НаВятке».
На месте обвала образовалась глубокая воронка.
Уточняется, что никто не пострадал.
Обсуждая произошедшее в соцсетях, жители региона предположили, что дом стоял на карстовом провале, который мог образоваться из-за вымывания пород подземными водами.
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