В Кировской области дом провалился под землю

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dozorvp/vk.com

В деревне Дым-Дым-Омга Вятскополянского района Кировской области дом полностью ушел под землю, передает агентство «НаВятке».

На месте обвала образовалась глубокая воронка.

Уточняется, что никто не пострадал.

Обсуждая произошедшее в соцсетях, жители региона предположили, что дом стоял на карстовом провале, который мог образоваться из-за вымывания пород подземными водами.

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