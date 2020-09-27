При обрушении надземного перехода в Подмосковье пострадал 51 человек

При обрушении пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступино пострадал 51 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на 13.00 мск пострадал 51 человек», — рассказали в спасательном ведомстве.

Все пострадавшие находятся в больницах, некоторые обратились к медикам самостоятельно.

Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic обрушился металлический пешеходный переход. По словам источника в правоохранительных органах, все пострадавшие являются работниками предприятия, большинство из них — граждане стран СНГ. Известно, что после происшествия 18 человек находятся в тяжелом состоянии.

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