Воробьев поручил оказать помощь пострадавшим при обрушении перехода в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим на территории предприятия в Ступино. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны в Ступине», — рассказали в пресс-службе главы региона.

Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic обрушился металлический пешеходный переход. По последним данным, пострадали 30 человек. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье обрушился надземный переход

— Названа предварительная причина обрушения перехода в подмосковном Ступине

— Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 30