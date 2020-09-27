Под Волгоградом тушат 50 гектаров природного пожара

В поселке Медовка в Воронежской области горят 50 гектаров сухой травы и лесной подстилки. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«В поселке Медовка Рамонского района Воронежской области горит сухая трава и лесная подстилка на площади 50 гектаров. Существует угроза строениям в двух СНТ, расположенных поблизости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.

Ранее пожарные локализовали возгорание сухой травы на хуторе Рогожкино Азовского района Ростовской области на площади 4,5 тыс. квадратных метров.

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