Под Ростовом локализовали горение травы на хуторе Рогожкино
Пожарные локализовали возгорание сухой травы на хуторе Рогожкино Азовского района Ростовской области на площади 4,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС по региону.
«В 19:40 мск в Ростовской области, Азовский район, хутор Рогожкино, (зафиксировано) горение сухой растительности ориентировочно на площади 4,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении участвуют 60 человек, задействовано 16 единиц техники.
Ранее в Аксайском районе Ростовской области площадь горящей сухой травы достигла 100 гектаров.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Засыпало пеплом»: при тушении пожара в Ростове погиб спасатель
— В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека
— Под Ростовом пожар охватил 500 квадратных метров хозпостроек