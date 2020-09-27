Трамп выдвинул кандидатуру нового члена Верховного суда

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру судьи апелляционного суда Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда Соединенных Штатов. Об этом сообщает NBC News.

«Сегодня для меня большая честь номинировать одного из самых блестящих и одаренных юридических умов нашей страны», — сказал Трамп.

В случае избрания 48-летняя Барретт станет пятой женщиной, когда-либо работавшей в Верховном суде, и самым молодым членом нынешнего суда.

Сейчас Барретт является судьей апелляционного суда седьмого округа США, где рассматриваются дела Висконсина, Иллинойса и Индианы. Она известна консервативными взглядами и, в частности, выступает против абортов.

Федеральных судей в США назначают пожизненно по представлению главы государства. Место в Верховном суде США стало вакантным 18 сентября после смерти 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она стала второй женщиной в истории США, занявшей пост судьи Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

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