В Москве трехлетний ребенок выпал из окна 9-го этажа
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На юге Москвы трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
«Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на юге столицы», — сказала Нефедова.
Она подчеркнула, что инцидент произошел на улице Кантемировская. Ребенок доставлен в больницу, его состояние не уточняется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве трехлетний ребенок упал с 5 этажа и выжил
— В Екатеринбурге двухлетний ребенок выжил после падения из окна девятого этажа