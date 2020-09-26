В Москве трехлетний ребенок выпал из окна 9-го этажа

На юге Москвы трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

«Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на юге столицы», — сказала Нефедова.

Она подчеркнула, что инцидент произошел на улице Кантемировская. Ребенок доставлен в больницу, его состояние не уточняется.

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