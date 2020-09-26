В Минске завершился «женский марш», пишет ТАСС.

Организаторы позиционировали акцию как «репетицию инаугурации» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По предварительным данным, в марше приняли участие 400 человек.

Как сообщил незарегистрированный правозащитный центр «Весна», по меньшей мере 37 человек были задержаны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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