В Минске завершился «женский марш»
Карина Казанцева
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В Минске завершился «женский марш», пишет ТАСС.
Организаторы позиционировали акцию как «репетицию инаугурации» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По предварительным данным, в марше приняли участие 400 человек.
Как сообщил незарегистрированный правозащитный центр «Весна», по меньшей мере 37 человек были задержаны.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.
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