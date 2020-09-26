Попова объяснила, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия 1», с чем связан рост заболеваемости коронавирусом нового типа в России.

Она отметила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 начался с последних чисел августа. По словам главы ведомства, он прежде всего связан с несоблюдением мер профилактики.

«Сегодняшние риски – мы и предполагали, и это реализуется – связаны с наступлением холодного времени года, а именно, сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования. Поэтому главная задача сегодня – вернуться к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции», — сказала Попова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 32 млн заболевших, свыше 24 млн выздоровевших, более 990 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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