Китай нашел коронавирус на продуктах из России

Таможенные органы Китая приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за обнаружения коронавируса на продуктах из России. Об этом сообщает главное таможенное управление КНР.

Уточняется, что коронавирус был обнаружен на внешних упаковках и на самом продовольствии водного промысла. Из-за этого таможни по всей стране с 26 сентября приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa.

Запрет на ввоз продуктов продлится четыре недели, после этого действие документов возобновится.

Ранее сообщалось, что китайские власти нашли коронавирус на упаковке кальмаров из России.

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