У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился на глубине в 118 км в 181 км к юго-востоку от японского города Симода, где живут 26 тысяч человек.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

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Землетрясение