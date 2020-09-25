У берегов Японии произошло землетрясение
Карина Казанцева
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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр находился на глубине в 118 км в 181 км к юго-востоку от японского города Симода, где живут 26 тысяч человек.
О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
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Землетрясение