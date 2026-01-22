Дамаск может попросить российских военных покинуть одну из трех их баз

Переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть одну из трех их баз — аэродром в Камышлы, который находится на севере страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Переговоры по этому вопросу могут начаться после ожидающегося перехода провинции Хасеке, где расположен город Камышлы, из-под контроля курдских формирований в юрисдикцию центральных властей», — пишет издание.

До этого стало известно о том, что Международная коалиция атаковала ракетами позиции террористической группировки «Исламское государство» в Сирии с военной базы, которая находится в провинции Хасеке. Сообщалось, что ракетные удары были нанесены с военной базы Аш-Шаддади по укрытиям террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Военнослужащие США нанесли серию ударов с воздуха по местам дислокации ИГИЛ на территории Сирии в ответ на теракт в центральной части страны, произошедший неделю назад. Нападение произошло во время того, как американские солдаты охраняли встречу между местным командиром США, подполковником, и официальным лицом из министерства внутренних дел Сирии по вопросу борьбы с ИГИЛ

Ранее Трамп заявил, что США помогли Сирии предотвратить побег террористов из тюрьмы.