Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Во время совещания Путина с правительством зазвонил телефон

В ходе совещания Путина с правительством раздался звонок по телефону спецвязи
Гавриил Григоров/РИА Новости

Во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства раздался телефонный звонок. Видеозапись совещания размещена на kremlin.ru.

Телефон стационарной правительственной связи зазвонил во время доклада вице-премьера Марата Хуснуллина, который отчитывался об обеспечении жильем граждан. Звонок, в общей сложности, прозвенел пять раз. Хуснуллин при этом не прервался и продолжил свое выступление.

Совещание Путина с правительством стало первым в 2026 году. В нем принял участие ряд высокопоставленных чиновников, в том числе вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

21 января президент России провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Во время него Путин заявил, что активы Российской Федерации, замороженные в США, можно направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе российского-украинского конфликта.

Ранее стало известно, с чего Путин начал рабочий год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678457_rnd_4",
    "video_id": "record::53889f8f-404d-4d1c-85f6-6407115e8a33"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+