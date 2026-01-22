Во время совещания Путина с правительством зазвонил телефон

В ходе совещания Путина с правительством раздался звонок по телефону спецвязи

Во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства раздался телефонный звонок. Видеозапись совещания размещена на kremlin.ru.

Телефон стационарной правительственной связи зазвонил во время доклада вице-премьера Марата Хуснуллина, который отчитывался об обеспечении жильем граждан. Звонок, в общей сложности, прозвенел пять раз. Хуснуллин при этом не прервался и продолжил свое выступление.

Совещание Путина с правительством стало первым в 2026 году. В нем принял участие ряд высокопоставленных чиновников, в том числе вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

21 января президент России провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Во время него Путин заявил, что активы Российской Федерации, замороженные в США, можно направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе российского-украинского конфликта.

Ранее стало известно, с чего Путин начал рабочий год.