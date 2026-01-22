Россиянам посоветовали три лучших упражнения для разминки на улице зимой

Некоторые спортсмены предпочитают заниматься спортом на улице даже зимой. В этом случае качественная разминка — залог безопасных и продуктивных тренировок. Низкая температура снижает эластичность мышц, из-за чего повышается риск получения травмы. Рустам Головач, тренер-эксперт тренажерного зала и детского клуба сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United), в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал упражнения, которые улучшат кровообращение, подготовят тело к нагрузкам.

Круговые вращения руками и плечами. Разогревают плечевые суставы, улучшают кровоснабжение мышц спины и рук, а также минимизируют напряжение, что снижает риск травм во время основной тренировки.

2. Бег на месте с высоким подъемом коленей. Упражнение включает в работу мышц ног и готовит их к интенсивной нагрузке, а высокий подъем коленей расширяет диапазон движения и разогревает тазобедренные суставы.

3. Прыжки «Джампинг Джек». Во время выполнения увеличивается частота сердечных сокращений, задействуются верхние и нижние отделы тела, тем самым разогреваются все мышцы.

«Каждое упражнение советую повторять по 12-15 раз. Рекомендую не пропускать выполнение разминки перед тренировкой, поскольку это позволит подготовить тело к нагрузкам и свести к минимуму получение травм», — резюмировал он.

