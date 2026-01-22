Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Армия

В Минобороны рассказали о контракте для операторов БПЛА

Минобороны РФ рассказало о контрактах для операторов БПЛА на год с увольнением
Евгений Биятов/РИА Новости

Заключившим контракт в качестве операторов беспилотников после истечения его срока гарантировано увольнение. Об этом заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Там рассказали, что для военнослужащих войск беспилотных систем (БПС) предусмотрен контракт на срок от одного года. Приоритет при отборе отдается кандидатам с опытом службы в авиационных подразделениях, спецназе и разведке, а также пилотам дронов, авиамоделистам и специалистам в области информационных технологий и электроники.

«Весь срок службы проходит исключительно в подразделениях БпС с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплатами за уничтожение целей, а также гарантированным увольнением по истечении срока контракта при нежелании заключить новый», — заявили в ведомстве.

В декабре российский президент Владимир Путин заявлял, что России пока не хватает тяжелых беспилотных летательных аппаратов.

Ранее СК раскрыл детали покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678517_rnd_1",
    "video_id": "record::c57cd686-95ed-4857-b20f-eff50aee3944"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+