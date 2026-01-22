В Минобороны рассказали о контракте для операторов БПЛА

Минобороны РФ рассказало о контрактах для операторов БПЛА на год с увольнением

Заключившим контракт в качестве операторов беспилотников после истечения его срока гарантировано увольнение. Об этом заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Там рассказали, что для военнослужащих войск беспилотных систем (БПС) предусмотрен контракт на срок от одного года. Приоритет при отборе отдается кандидатам с опытом службы в авиационных подразделениях, спецназе и разведке, а также пилотам дронов, авиамоделистам и специалистам в области информационных технологий и электроники.

«Весь срок службы проходит исключительно в подразделениях БпС с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплатами за уничтожение целей, а также гарантированным увольнением по истечении срока контракта при нежелании заключить новый», — заявили в ведомстве.

В декабре российский президент Владимир Путин заявлял, что России пока не хватает тяжелых беспилотных летательных аппаратов.

Ранее СК раскрыл детали покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА в Москве.